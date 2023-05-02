Дело о пропаже аниматоров на Кубани передали в отдел по расследованию особо важных дел

Дело о резонансной пропаже двух аниматоров передано в отдел по расследованию особо важных дел. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Вечером 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались из станицы Крыловской в Усть-Лабинск после проведения мероприятия. Они перестали выходить на связь, когда проезжали около станицы Березанской. Вечером 1 мая в Брюховецком районе нашли сгоревший автомобиль Hyundai, на котором предположительно передвигались пропавшие аниматоры.

По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Его взял на контроль глава центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин.

Татьяна Ручкина

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