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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Президент Владимир Путин направил соболезнования родным Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля. Господин Путин назвал модельера «талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченный своим призванием» человеком.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту»,— говорится на сайте Кремля.

Чем известен модельер Вячеслав Зайцев

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Господин Зайцев умер на 86-м году жизни. По данным СМИ, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».

Фотогалерея

Карьера Вячеслава Зайцева

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«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»&lt;br> Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»
Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду» &lt;br> Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду»
Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом&lt;br> На фото: с Пьером Карденом

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом
На фото: с Пьером Карденом

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания&lt;br> На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания
На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов  /  купить фото

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее &lt;br>На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее
На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды&lt;br> На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды
На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу» &lt;br> В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу»
В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L&#39;&#39;Or&amp;#233;al. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов&lt;br> На фото: с внучкой Марией

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L''Oréal. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов
На фото: с внучкой Марией

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»&lt;br> Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки&lt;br> На фото: со скульптором Зурабом Церетели

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»
Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки
На фото: со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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«Денег в семье не было даже на одежду — ходил в обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку»
Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в семье рабочих в Иваново, который славился своей текстильной промышленностью

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности художника текстильного рисунка

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Свой выбор учебного заведения модельер объяснял своим происхождением — отец Зайцева был бывшим военнопленным, поэтому его не принимали ни в один другой институт

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

После успешного окончания техникума Зайцев все же поступил в Московский текстильный институт, где окончательно решил, что станет модельером. После успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был распределен на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в город Бабушкин

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой моде, а был послан создавать рабочую одежду»
Начинающий модельер не унывал и к созданию первой коллекции спецодежды для женщин-работниц подошел творчески. Однако методический совет все же отверг ее — сочетание элементов народного искусства и ярких цветов по меркам тех лет было довольно смелым

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Однако в иностранной прессе появился ряд материалов о коллекции Зайцева, благодаря которым о нем заговорили за рубежом

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1965 году Вячеслав Зайцев начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В том же году познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом
На фото: с Пьером Карденом

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 1960-е годы начал создавать костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания
На фото: с актрисой Людмилой Гурченко

Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов  /  купить фото

Широкую известность на Западе Зайцев получил благодаря платью «Россия», которое он представил на Всемирном фестивале моды в Москве в 1967 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В разные годы клиентами модельера были советские политики и их семьи, включая министра культуры СССР Екатерину Фурцеву. По его собственным словам, самым запоминающимся творением для нее стало маленькое черное платье к десятилетнему юбилею полета Юрия Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Но были и те, с кем модельер не любил работать. Например, вопреки устоявшемуся мнению, Зайцев никогда не работал с Раисой Горбачевой. Более того, по его собственным словам, долгое время он избегал ее
На фото: Вячеслав Зайцев и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия театрального сезона Государственного академического Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Однажды мы с ней случайно встретились, и я ее спросил: “Почему вы говорите, что я для вас делаю одежду?” Она мне отвечает: “А разве вам это не приятно?”», — впоследствии вспоминал модельер

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 1971 году Вячеслав Зайцев попал в автокатастрофу, в которой сильно пострадал и был вынужден проходить длительную реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 1979 году Зайцев перешел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды
На фото: с дизайнером Валентином Юдашкиным

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Я выбрал для себя свою религию, религию красоты, и ей служу»
В 1988 году в Париже с триумфом прошел показ коллекции Зайцева «Русские сезоны». Уже на следующий год на проходящем в Японии фестивале Зайцев стал победителем конкурсного показа, опередив Клода Монтана, Ханаэ Мори и Донну Каран

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1992 году в продажу поступили духи «Маруся», разработанные модельером для L''Oréal. Только в первый год было продано около 2 млн флаконов
На фото: с внучкой Марией

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Я увлекаюсь живописью. С фигурой работаю, с телом. Очень интересно. С мужским телом особенно интересно, потому что мужское тело — более выразительное»
Особое место в жизни модельера занимает живопись. В России и за рубежом неоднократно проводились его персональные выставки
На фото: со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вячеслав Зайцев является лауреатом государственной премии РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2006 году за большие заслуги в области изобразительного искусства ему было присвоено почетное звание «Народный художник РФ»

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В конце 2019 года Вячеслав Зайцев ушел с поста главы своего дома моды. Его место занял сын — Егор Зайцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в Щелковской больнице, куда был доставлен с кровотечением в желудке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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