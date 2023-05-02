Путин выразил соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Президент Владимир Путин направил соболезнования родным Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля. Господин Путин назвал модельера «талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченный своим призванием» человеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту»,— говорится на сайте Кремля.

Господин Зайцев умер на 86-м году жизни. По данным СМИ, он скончался в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения.

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».