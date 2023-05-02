Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие предложения в сегменте элитной недвижимости можно найти в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дом клубного формата — это, как правило, высокобюджетный небольшой проект средней этажности, в котором не более 100 квартир. Всего в Москве строится 41 такой объект. Наибольший их объем сконцентрирован в пределах Центрального округа столицы, 31. Эта локация традиционна для домов такого формата. А больше всего домов клубного формата девелоперы предлагают в Хамовниках. Здесь ведется реализация восьми таких проектов, что составило пятую часть от их общего количества в городе и четверть — в ЦАО, посчитали специалисты компаний KR Properties и «Метриум».

Всего в этих восьми домах предлагаются чуть более 50 квартир и апартаментов, что достигает показателя в 12% от общего объема предложения в секторе. В среднем покупка недвижимости в клубном доме в Хамовниках обойдется почти в 1,5 млн руб. за квадратный метр. Средняя площадь выведенных в продажу квартир и апартаментов здесь — 155 кв. м, а средний бюджет сделки — 220 млн руб.

Вторая строчка по количеству клубных домов в продаже досталась району Якиманка. Здесь реализуются пять комплексов такого формата. На третьей позиции — Замоскворечье, в этом районе всего четыре клубных дома.

За пределами границ Центрального округа больше всего таких проектов можно найти на севере Москвы. Здесь доступны три клубных дома, в них около 45 квартир и апартаментов. По два расположено на юго-востоке, юге и северо-западе. И еще один клубный дом представлен в экспозиции локального рынка юго-западного округа.