Суд прекратил уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита по двум статьям

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил по части статей производство по уголовному делу против бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищении средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. Теперь предприниматель обвиняется только в незаконном выводе средств из страны (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

«Подсудимый просил суд, в связи с истечением сроков давности, прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Суд ходатайство удовлетворил, уголовное преследование прекратил»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Уголовное дело в отношении Израйлита уже несколько лет находится на рассмотрении Смольнинского суда. Бизнесмен был задержан в 2016 году в рамках дела о хищении средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, предприниматель организовал поставку бывших в употреблении нефтепроводных труб под видом новых, что нанесло ущерб в 115 млн рублей, еще 202 млн рублей предположительно было похищено у дочерней организации «Транснефть». Сам Валерий Израйлит ни по одному из эпизодов своей вины не признает.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтинвестбанка признал Валерия Израйлита банкротом и ввел процедуру продажи имущества. Экс-главу «Компании "Усть-Луга"» признавали банкротом в 2018 и в 2020 годах, затем решение отменяли, а дело направляли на новое рассмотрение.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Экс-главе «Компании "Усть-Луга"» предписали продать имущество».

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