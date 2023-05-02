Права требования орловского банка «Церих» к столичной компании попробуют продать за 132 млн рублей

Организатор торгов АО «Российский аукционный дом» выставил на торги права требования банка «Церих» к столичному ЗАО «Управление строительства и технологического инжиниринга» на более 244 млн руб., следует из сообщения о проведении торгов.

Речь идет о договоре предоставления кредитной линии в 2015 и 2016 годах. Компания находится в процедуре банкротстве. Начальная цена лота – 132,3 млн руб., шаг - 11,8 млн руб. До 25 июня цена может снижаться до 73,3 млн руб.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Орловской области продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев в отношении банка «Церих», потерявшего лицензию в 2016 году. Он удовлетворил соответствующее ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», имеющей статус конкурсного управляющего банка.

Владимир Зоркий