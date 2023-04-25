Банкротство орловского банка «Церих» снова продлено

Арбитражный суд Орловской области продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев в отношении банка «Церих», потерявшего лицензию в 2016 году. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Он удовлетворил соответствующее ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», имеющей статус конкурсного управляющего банка. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 октября 2023 года.

Срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди (проводятся с 23 мая 2022 года), требования которых включены в реестр , в размере 2,98% суммы неудовлетворенных требований продлен до 31 июля 2023 года.

Финальная стадия банкротства в «Церихе» длится более шести лет, процедура уже неоднократно продлевалась.

Ранее стало известно, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве банка восемь компаний, которые хранили деньги на счетах в нем, уже разорились, так и не дождавшись возврата средств.

Владимир Зоркий