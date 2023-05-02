Два плюса: УБРиР получил две награды на конкурсе E+ Awards за рекламную кампанию «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) дважды стал призёром престижной маркетинговой премии E+ Awards 2023 (предыдущее название конкурса Effie Awards Russia). Банк взял бронзу в категориях «Банки.Финансы.Страхование» и «Бизнес-Вызовы/ Давид против Голиафа» за рекламную кампанию «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого».



Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

Напомним, УБРиР в прошлом году обновил позиционирование и совместно с рекламным агентством «Восход» разработал новую креативную концепцию, отразив в ней суть обращения банка к целевой аудитории: «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого».

«Банк расширяет свою целевую аудиторию за счет привлечения клиентов сегмента 25+. В этом возрасте люди обычно осознанно начинают самостоятельную жизнь и активнее пользуются банковскими услугами. Эта аудитория открыта к изменениям, и мы готовы меняться для нее. Поэтому мы решили воплотить смелую идею и признать, что мы тот банк, который выбирают взвешенно и осознанно после сравнения с другими», — рассказала директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.

Всего в премии участвовало свыше 100 концепций. Жюри из более чем 300 судей рассматривало самые лучшие кейсы российского маркетинга: ведущих брендов, крупнейших рекламных агентств, признанных экспертов.

«Нам приятно, что профессиональное жюри высоко оценило креатив и маркетинговый профессионализм команды, работавший над данным проектом. Важно, что кампания подтвердила свою эффективность проведенными замерами и исследованиями. Выросло знание бренда УБРиР в целом, и усилились все метрики, касающиеся имиджа. Нас стали рассматривать те, кто еще не был клиентом нашего банка», — отметила Олеся Калмыкова.

Добавим, что конкурс E+ Awards 2023 был разработан совместно с лидерами индустрии и профессионалами рынка. До этого года конкурс назывался Effie Awards Russia. Премия задает ориентиры и бенчмарки маркетинговой эффективности во всех индустриях и отраслях. Анализ кейсов-победителей этого года ляжет в основу аналитического отчета, который поможет брендам и агентствам глубже разобраться, что влияет на результативность маркетинговых активностей в новой реальности.

УБРиР благодарит партнеров за высокий уровень вовлеченности в изучение инсайтов аудитории, реализацию креативной концепции и достигнутый результат. Со стороны РА Восход в проекте участвовали: креативный директор Антон Рожин, стратегический директор - Доник Дмитрий, генеральный директор Губайдуллин Андрей. Ролик снят командой Daddy’s Film: режиссер Татьяна Суровцева (Гулина), оператор Филипп Южанин, генеральный продюсер Егор Соломатин.

ПАО КБ «УБРИР»