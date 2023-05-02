Массовый мор рыбы произошел в Новосибирской области из-за морозной зимы

Рыба в озере Клыгино в Сузунском районе Новосибирской области могла погибнуть из-за низкой температуры зимой и обмеления водоема. «Озеро слишком мелкое, из-за холодной зимы оно промерзло до дна. Это стало причиной массового мора», - сообщили в администрации района (цитата по ТАСС).

В районной инспекции по охране водных биоресурсов и среды их обитания отметили, что гибель рыбы произошла из-за недостатка кислорода зимой подо льдом. Точная причина будет установлена после анализа проб воды.

Ранее жители района сообщили о массовой гибели рыбы в озере, выложив в социальные сети видео с происшествием. По их словам, такая картина здесь наблюдается ежегодно.

В апреле о гибели рыбы в водоеме сообщили власти Алтайского края. По факту инцидента специалисты Отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай инициировали административное расследование.

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Лолита Белова