В озере на Алтае произошла массовая гибель рыбы

Проблему массовой гибели рыбы на озере Ракиты в Рубцовском районе взяли на контроль специалисты Отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай. По факту инцидента возбуждено административное расследование, говорится в сообщении ведомства.

Специалисты в ближайшее время возьмут образцы проб и проведут экспертизу для установления всех обстоятельств.

В профильном ведомстве отмечают, что одной из причин гибели рыбы может быть сезонный фактор. Это недостаточное количество кислорода зимой в водоеме.

В августе прошлого года управление СКР по Алтайскому краю инициировало проверку после сообщений СМИ о гибели рыбы в озере Клубничное. Сообщалось, что перед этим неизвестные спустили воду из искусственного озера в Залесовском районе.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова