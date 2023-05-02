Умер бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов

Спортивный журналист и бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов умер в возрасте 50 лет в ночь с 1 на 2 мая, сообщил ТАСС директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо. Причина смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Малосолов в 2006 году

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Андрей Малосолов в 2006 году

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Андрей Малосолов — основатель журнала о субкультуре российских футбольных болельщиков «Русский фан-вестник», просуществовавший с 1990 по 2007 годы. С 1995 по 2005 годы он был сотрудником «РИА Новости», где в том числе работал военным корреспондентом на Первой чеченской войне и войне в Югославии. В 2005 году журналист возглавил пресс-службу РФС, занимал эту должность до 2010 года.

В 2007 году господин Малосолов стал сооснователем Всероссийского объединения болельщиков, игравшего важную роль в фанатском движении. Оно просуществовало до 2016 года. Кроме того, журналист был автором передач «Час РФС» и «Жемчужина-Сочи» на «РадиоСпорт FM», а также преподавал спортивный маркетинг и менеджмент в Государственном университете управления и в университете «Синергия».

Эрдни Кагалтынов