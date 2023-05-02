Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Alpine показала спорткар для гонки на Пайкс-Пик

Компания Alpine показала спорткар A110, модифицированный для гонки на Пайкс-Пик.

Предыдущая фотография
Alpine A110 Pikes Peak

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Следующая фотография
1 / 3

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak

Фото: Alpine

Над автомобилем, подготовленным по требованию класса Time Attack 1, наряду с заводскими специалистами работали специалисты гоночной команды Signatech. Совместными усилиями было создано купе с 500-сильным двигателем и массой всего 950 кг.

Основной особенностью модели стала агрессивная аэродинамика. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес с ярко выраженным сплиттером, новыми порогами, массивным диффузором и двойным антикрылом, дополненным вертикальным «плавником».

Изменения также коснулись оптики — фонари и фар облегчены и получили новый световой рисунок — а также автомобиль оснастили новыми колесами с аэродинамическими элементами.

В гонке Pikes Peak International Hill Climb за руль Alpine A110 Pikes Peak сядет французский гонщик Рафаэль Астье, уже четырежды выходивший на старт на Пайкс-Пик.

Напомним, популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,93 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору. В 2023 году заезды пройдут 25 июня.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...