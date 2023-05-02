Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудник Белгородэнерго занесен на областную Аллею Трудовой Славы

На Аллею Трудовой Славы занесен мастер южного участка службы линий электропередачи филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Алексей Трунин. Открытие обновленной аллеи состоялось в сегодня, в День Весны и Труда, при участии представителей лучших трудовых коллективов региона.

Фото: Белгородэнерго

Свидетельство Алексею Трунину вручили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель Белгородского объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.

Алексей Трунин работает в энергетике 24 года, работу свою любит. Участвовал в строительстве, реконструкции и капремонте воздушных линий электропередачи 110 кВ. Вместе с коллегами занимался устранением последствий технологических нарушений, выносом воздушных линий из зоны строительства и водоемов, в выборе новых трасс прохождения воздушных линий электропередачи, чем внес большой вклад в бесперебойное электроснабжение жителей Белгородской области.

Больше 10 лет является членом мобильной бригады энергетиков, в составе с которой неоднократно участвовал в аварийно-восстановительных работах на территории других регионов страны: в Ростове, Астрахани, Твери, Брянске.

«Для каждого человека, в какой бы отрасли он ни трудился, работа является важной частью жизни. Энергетики не исключение. Сотрудники Белгородэнерго вкладывают в профессиональную деятельность душу, опыт, мастерство и знания, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение жителей Белгородской области. Сегодняшняя награда Алексея Трунина – это высокая оценка профессионального труда всего коллектива. Всех коллег хочу поздравить с праздником. Особые слова благодарности - нашим ветеранам и всем, кто находится на заслуженном отдыхе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...