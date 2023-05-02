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Коммерсантъ FM
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Литва отменила режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией

Режим чрезвычайного положения (ЧП) на литовско-российской границе прекращает действовать, сообщило МВД республики. Также режим ЧП отменяется и на границе Литвы с Белоруссией.

«С 24:00 (совпадает с московским временем.— "Ъ") вторника режим чрезвычайного положения на границе с Российской Федерацией и Белоруссией отменяется»,— говорится в сообщении литовского МВД, которое приводит ТАСС.

Режим ЧП был введен властями Литвы 10 ноября 2021 года из-за обострения ситуации с мигрантами. Впоследствии его продлили из-за конфликта на Украине. Первоначально он действовал лишь в пограничных районах, однако затем был распространен на всю территорию Литвы.

В сентябре 2022 года зона действия режима ЧП была сужена до приграничной зоны. Последний раз режим продлевался в марте до 2 мая. Въезд в районы, где действует специальный режим, возможен только по специальным пропускам. На местных жителей это правило не распространяется.

Милена Костерева

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