В Выборге нашли третьи с начала года человеческие останки в пакете

Полиция Выборга организовала проверку по факту обнаружения в гаражах на малой Батарейной горе человеческой ноги в пакете, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону во вторник, 2 мая. Это третья находка человеческих останков в городе с начала 2023 года.

Пакет с останками обнаружил 40-летний местный житель, он же сообщил о ней в полицию. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, обнаружила в указанном месте черный полиэтиленовый пакет, а в нем — часть ноги в бежевом носке. Останки, предположительно, принадлежат мужчине.

«Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования, доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 16 февраля 2023 года возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в городе Выборг фрагмента тела»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее, в середине февраля, в Выборге уже находили фрагменты тела, в районе Аннинских укреплений. Следователи будут проверять возможную связь между находками.

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