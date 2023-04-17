Следком проводит проверку по факту находки человеческой ноги в заброшенных гаражах в Выборге

Следственный комитета Российской Федерации по Ленинградской области организовал проверку по факту обнаружения отчлененной человеческой ноги в микрорайоне «Батарейная Гора» в Выборге. Как сообщила пресс-служба ведомства, первой задачей следствия будет определить личность погибшего.

Находку обнаружили местные жители в заброшенной части гаражного кооператива. Нога, предположительно, мужская, была завернута в полиэтиленовый пакет. Ранее, в середине февраля, в Выборге уже находили фрагменты тела, в районе Аннинских укреплений. Теперь следователи будут проверять возможную связь между находками.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления»,— говорится в сообщении.

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