На Украине заведено 1177 уголовных дел о госизмене с февраля 2022 года

С начала российско-украинского вооруженного конфликта на Украине было заведено 1487 уголовных дел по преступлениям «против основ национальной безопасности», среди которых 1177 — по статье о государственной измене, 226 — по факту коллаборационистской деятельности и 20 — по статье о пособничестве государству-агрессору, сообщило украинское Государственное бюро расследований в Telegram.

«Основные усилия бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиска российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении вражеских арсеналов боеприпасов и тому подобное»,— говорится в заявлении ведомства.

Государственное бюро расследований уточнило, что в результате проведения расследований преступлений против основ госбезопасности 666 лицам было сообщено о подозрении, 385 человек были объявлены в розыск, а 1375 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям направлено 366 обвинительных актов, добавили в ведомстве.

Как сообщили в бюро, наибольшее количество подобных дел было открыто в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

В числе наиболее резонансных дел о госизмене ведомство упоминает, в частности, уголовное производство в отношении бывшего начальника штаба Центра оперативного обеспечения Военно-морских сил, который, по версии следствия, в 2014 году перешел на сторону Вооруженных сил России и сейчас служит в составе международного противоминного центра ВС РФ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов