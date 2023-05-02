Свердловский депутат раскритиковал законопроект об эвтаназии бродячих животных

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер раскритиковал законопроект, в случае принятия которого регионы получат право решать, как обращаться с бродячими животными, в том числе усыплять их. По мнению депутата, возможность эвтаназии нарушает Конституцию РФ, в которой говорится об ответственном отношение к животным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Собака и кошка – это домашнее животное, и нахождение их на улице – вина человека. Предлагаемый проект – это борьба со следствием бездействия, а не работа с первопричиной. Создается впечатление, что ситуацию нарочно довели до абсурда: собаки кусают людей, тут же вкидывается лозунг – "дети в опасности" и рождается единственное предложение об отмене положения закона и узаконивании убийства. За поправками закамуфлирован конвейер смерти»,– написал Вячеслав Вегнер на своей странице во «ВКонтакте.

Он отметил, что в России «у половины субъектов нет нормальных приютов», а в трети регионов «вообще не ведется работа» по реализации федерального закона об ответственном обращении с животными.

Напомним, предложение внести правки в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Поводом стала гибель в Оренбурге ребенка, на которого напала стая собак.

Оренбургский губернатор предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности». С аналогичной инициативой выступили в четверг депутаты Алтайского краевого заксобрания.

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