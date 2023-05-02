Экс-мэру Владивостока Гуменюку, осужденному за взятки, смягчили приговор

Сегодня Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты бывшего главы столицы региона Олега Гуменюка на обвинительный приговор суда первой инстанции, смягчил ему наказание на 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Вместо 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 150 млн руб. крайсуд приговорил экс-чиновника к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. Ленинский райсуд Владивостока 18 января текущего года признал бывшего градоначальника Олега Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб.
Олег Гуменюк
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«Мы будем продолжать добиваться отмены обвинительного приговора и направления материалов дела на новое рассмотрение. Следующая инстанция — Девятый кассационный суд»,— заявил «Ъ» адвокат Гуменюка Александр Китаев.
Экс-мэр Гуменюк обвинялся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Главный эпизод обвинения — покровительство экс-мэром ритуальному бизнесу за 31,2 млн руб.
Экс-мэр ранее назвал свой процесс судилищем и пообещал добиваться оправдания. По его словам, в деле нет никаких доказательств вины, кроме «клеветнических» показаний бывшего друга — местного предпринимателя Сергея Сиротина, ранее приговоренного к четырем годам колонии за передачу взяток Олегу Гуменюку.
Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. 18 мая 2021 года он ушел в отставку с поста градоначальника, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей. В октябре 2021 года Гуменюк был арестован по обвинению в коррупции.