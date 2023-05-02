Верховный Суд Удмуртии оставил депутата госсовета региона Сергея Мусинова под домашним арестом

Верховный суд Удмуртии не изменил меру пресечения депутату госсовета региона, советнику гендиректора Сарапульского электрогенераторного завода Сергею Мусинову. Мужчина, которого обвиняют в мошенничестве, пробудет под домашним арестом до 12 июня, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, Индустриальный районный суд в Ижевске заключил Сергея Мусинова под домашний арест. Однако прокурор с данным решением не согласился и просил изменить меру пресечения на заключение под стражу, о чем изначально ходатайствовал следователь.

Верховный суд Удмуртии постановил оставить меру пресечения без изменения. При вынесении решения суд учел мнение участников процесса, исследовал представленные материалы дела и данные о личности обвиняемого, а также состоянии его здоровья.