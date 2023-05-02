Число сделок по льготной ипотеке в Воронежской области за март выросло более чем на половину

В марте управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрированы 682 сделки по льготной ипотеке, это на 68% больше февральских значений и на 200% выше январских, сообщила пресс-служба ведомства. Из общего числа зарегистрированных сделок - 610 договоров участия в долевом строительстве, 66 – права собственности на основании договора купли-продажи и шесть соглашений об уступке.

В Росреестре рост показателей связывают с мартовским снижением цен на рынке строящегося жилья в Воронеже. Средняя цена квадратного метра в новостройке составила 95 868 руб. – на 4,16% (4 166 руб.) ниже февральской средневзвешенной цены, пояснили в ведомстве со ссылкой на данные Домостройрф.ру. Так, в марте квадратный метр в новостройке Ленинского района стоил в среднем 121 907 руб., в Центральном – 112 578 руб., в Железнодорожном – 108 888 руб., в Левобережном – 99 444 руб., в Коминтерновском – 82 982 руб., а в Советском – 79 100 руб. В Железнодорожном, Коминтерновском и Ленинском районах цены за квадратный метр жилья уменьшились. В Левобережном и Советском районах ряд застройщиков пересмотрели цены, что привело к росту стоимости на 13,45% (и на 11,52% по сравнению с февралем).

Подробнее о льготных программах и их влиянии на строительный рынок макрорегиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ипотеку подстраивают на местах».

Владимир Зоркий