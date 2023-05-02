Облсуд оставил в СИЗО двух обвиняемых в убийстве челябинского подростка

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей двух обвиняемым в убийстве подростка. Наджиддин Имомов и Зоир Джалилов будут находиться в следственном изоляторе как минимум до 10 июня 2023 года, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокаты в апелляционных жлобах просили отменить постановления Центрального районного суда Челябинска от 11 апреля и избрать в отношении подзащитных более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако областной суд оставил жалобы без удовлетворения.

33-летний Наджиддин Имомов и 17-летний Зоир Джалилов являются двумя из семи обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным следствия, ночью 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос» группа лиц устроила массовую драку и избила 17-летнего юношу из-за малозначительного повода. Один из участников 20 лет ударил подростка ножом. Всем обвиняемым в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.