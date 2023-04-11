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В Челябинске суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве подростка

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца четырех иностранных граждан, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, отмечают в прокуратуре региона. Защита просила отправить фигурантов под домашний арест.

Трагедия произошла 9 апреля на северо-западе города. Как считает следствие, четверо иностранцев в ходе конфликта на улице Чичерина избили 17-летнего подростка руками и ногами. Затем 20-летний участник драки ударил его ножом в сердце. От полученной травмы челябинец скончался. По данным СМИ, обвиняемые и потерпевший были посетителями одного и того же компьютерного клуба и знали друг друга.

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