В Сибири в мае ожидается рост числа лесных пожаров

Сразу в восьми регионах Сибири в мае прогнозируется рост числа лесных пожаров. Предварительный анализ пожарной опасности в лесах России на май 2023 года опубликовала ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза). Прогноз составлялся на основании гидрометеорологических данных за апрель, данных долгосрочных прогнозов температуры воздуха и осадков (предоставлены Гидрометцентром) на май и «многомерного корреляционного анализа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Повышенная пожарная опасность в лесах прогнозируется: в южной части Омской области, юго-западной части Новосибирской области, южной и западной частях Алтайского края, западной части Республики Алтай, северо-западной части Республики Тыва, восточной части Республики Хакасия, юго-западной части Красноярского края, а также западной части Иркутской области.

На сегодняшний день в этих регионах действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса и разводить огонь на открытой местности. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Сложная обстановка сегодня наблюдается в Омской области, где с начала года зарегистрировано 366 лесных пожаров на общей площади более 11 тыс. га. По предварительным данным, огнем уничтожены минимум 12 жилых домов и не менее 11 хозяйственных построек. «Авиалесоохрана» направила в регион почти 100 парашютистов-десантников.

В Хакасии 1 мая ликвидирован крупный лесной пожар на территории заказника «Боградский». Общая площадь, пройденная огнем, составила примерно 200 га, в том числе 19 га - земли лесного фонда.

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Лолита Белова