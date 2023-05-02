В Казахстане произошел пожар на газоперерабатывающем заводе

На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая. Как сообщили в пресс-службе, загорелась установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.

«Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое»,— добавили в пресс-службе.

Олеся Павленко