Расходы бюджета Белгородской области на 2023 год выросли на 20 млрд рублей

На внеочередном 31-м заседании Белгородской областной думы депутаты утвердили поправки к бюджету региона на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Бюджет изменился в сторону увеличения.

По словам заместителя губернатора — министра финансов и бюджетной политики региона Владимира Боровика, доходы увеличились со 120,6 до 138,4 млрд руб. Это произошло за счет дотаций на сбалансированность бюджета (+15,1 млрд рублей), поступлений межбюджетных трансфертов (+2,3 млрд) и роста собственных налоговых и неналоговых доходов (+358 млн руб.).

Расходы увеличились со 142 до 162 млрд руб. 9,4 млрд руб. планируется направить на строительство и приобретение домов и квартир для белгородцев, утративших жилье в результате обстрелов со стороны Украины. На 1,48 млрд руб. увеличился размер резервного фонда правительства региона. Также дополнительные средства предусмотрены на реализацию проекта «К соседям в гости», увеличение призового фонда конкурса «Новые возможности», поставку медицинской мебели для Старооскольской больницы святителя Луки Крымского и системы ультразвуковой визуализации для детской областной больницы. На дотации бюджетам городских округов добавили 341,8 млн руб. В то же время снизились на 117 млн руб. расходы по линии министерства социальной защиты населения и труда: это связано с уточнением числа получателей мер поддержки.

Дефицит бюджета составляет 23,8 млрд руб., или 23,17% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Его планируют погашать за счет остатков средств бюджета, заемных источников и привлечения заимствований. Госдолг вырос с 42,1 млрд руб. до 44,1 млрд руб. В его структуре — государственные гарантии (794,3 млн руб.), бюджетные кредиты (19,3 млрд руб.), банковские кредиты (11 млрд руб.) и ценные бумаги (13 млрд руб.).

Подробнее о состоянии регионального бюджета — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин