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Коммерсантъ FM
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Группа Aerosmith анонсировала прощальное турне

Американская рок-группа Aerosmith объявила о прощальном туре, начинающемся в сентябре. Ее участникам-основателям больше 70 лет.

Тур под названием «Peace Out» стартует 2 сентября в Филадельфии. Серия концертов, рассчитанная на 40 дат, включает остановку в родном городе группы Бостоне в канун Нового года и завершится 26 января в Монреале.

Группа была образована в 1970 году, в ее состав входят фронтмен Стивен Тайлер, басист Том Гамильтон, барабанщик Джоуи Крамер, гитаристы Джо Перри и Брэд Уитфорд. Aerosmith включена в Зал славы рок-н-ролла. Среди ее хитов — «Crazy», «Janie's Got a Gun» и «Livin’ on the Edge». Группа — обладатель четырех Grammy.

«Я думаю, самое время»,— сказал в интервью Associated Press (AP) господин Перри о завершающем туре. «Мы открываем ящик Пандоры в последний раз, чтобы представить нашим поклонникам тур "Peace Out"»,— сказал Стивен Тайлер в заявлении для AP.

Господин Крамер в турне участвовать не будет, поскольку находится в отпуске, чтобы «сосредоточить свое внимание на своей семье и здоровье». Его заменит барабанщик Джон Дуглас.

Джо Перри отметил, что до завершения тура могут быть добавлены другие города внутри страны и за рубежом. «Это последний прощальный тур, но у меня такое чувство, что он продлится еще какое-то время»,— заявил гитарист Aerosmith.

Мария Федотова

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