Совбез ООН в мае может провести заседание по ситуации на Украине

Несколько кураторов различных досье в Совете Безопасности (СБ) ООН сообщили о готовности сделать запрос на проведение заседания по ситуации на Украине, сообщила постпред Швейцарии Паскаль Кристин Берисвиль на пресс-конференции. В мае Швейцария впервые председательствует в Совбезе ООН.

«Что касается Украины, то пока нет заседаний в повестке. Но несколько кураторов сигнализировали, что могут запросить нас провести заседание… Двое кураторов занимаются гуманитарными вопросами. Поэтому я ожидаю, что будет заседание по гуманитарным аспектам»,— заявила госпожа Берсвиль (перевод — ТАСС).

В период председательства в СБ ООН Швейцария намерена провести мероприятия по темам мирного регулирования и защиты гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов, сообщила госпожа Берсвиль. Помимо этого в мае состоятся регулярные заседания по теме Сирии, КНДР, Судана, Йемена и др.

Григорий Лейба