Байден заверил, что все вкладчики банка First Republic будут защищены

Президент США Джо Байден пообещал, что налогоплательщики не почувствуют последствий краха банка First Republic (FRB), который сегодня утром был продан JPMorgan Chase. Господин Байден заявил, что все вкладчики защищены.

«Позвольте мне внести предельную ясность: все вкладчики защищены, теряют свои инвестиции акционеры, но, что критически важно, налогоплательщики — это не те, кто находится на крючке»,— заявил президент во время мероприятия для малого бизнеса в Белом доме (цитата по The Hill).

Все 84 филиала FRB вновь откроются в качестве филиалов JPMorgan Chase в рабочие часы понедельника, убытки по ипотеке и коммерческим кредитам, выданным FRB, будут покрыты. По состоянию на 13 апреля активы FRB составляли около $229,1 млрд, а депозиты — $103,9 млрд.

«Эти действия позволяют убедиться, что банковская система безопасна и надежна, и это включает в себя защиту малого бизнеса по всей стране, которому необходимо выплачивать заработную плату работникам и их малому бизнесу»,— прокомментировал Джо Байден. В своем выступлении он призвал к более строгому регулированию и надзору, чтобы избежать банкротства банков в будущем.

FRB стал третьим крупным банком, потерпевшим крах с марта, после Silicon Valley и Signature.

Мария Федотова