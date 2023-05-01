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Ярославские профсоюзы провели митинг во дворе

В Ярославле сегодня прошла Первомайская демонстрация у Дома профсоюзов. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

«Уже третий год Ярославль отмечает праздник Весны и Труда в статусе Города трудовой доблести. После митинга возложили цветы к нашей красивой стеле, напоминающей о подвиге тружеников тыла»,— написал господин Молчанов. В демонстрации участвовали порядка 50 человек.

Ярославские коммунисты, которым запретили проводить Первомайское шествие, тоже отметили праздник и устроили автопробег на улицах города.

Автопробег

Автопробег

Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте

Автопробег

Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте

Алла Чижова

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