Ярославские профсоюзы провели митинг во дворе

В Ярославле сегодня прошла Первомайская демонстрация у Дома профсоюзов. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова
«Уже третий год Ярославль отмечает праздник Весны и Труда в статусе Города трудовой доблести. После митинга возложили цветы к нашей красивой стеле, напоминающей о подвиге тружеников тыла»,— написал господин Молчанов. В демонстрации участвовали порядка 50 человек.
Ярославские коммунисты, которым запретили проводить Первомайское шествие, тоже отметили праздник и устроили автопробег на улицах города.
Автопробег
Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте