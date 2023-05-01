В Екатеринбурге прошло празднование Дня Весны и Труда

В Екатеринбурге 1 мая прошли праздничные мероприятия в честь Дня Весны и Труда. В этом году из-за террористических угроз было принято решение отказаться от проведения традиционного шествия, которое ежегодно посещали десятки тысяч человек. Однако региональные власти и политические партии все же отметили праздник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг-концерт «Солидарность трудящихся — единство страны»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Митинг-концерт «Солидарность трудящихся — единство страны»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Наиболее масштабным мероприятиям стал митинг-концерт «Солидарность трудящихся — единство страны» в Театре Эстрады. Изначально его планировали провести на «Екатеринбург Арене», но от идеи впоследствии отказались.

Концерт посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, главный федеральный инспектор региона Михаил Богинский, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, а также более 600 представителей профсоюзных организаций и ветераны труда.

«В основе всех достижений и успехов Свердловской области и всей России — труд миллионов людей. Сегодня наша общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его. Обеспечить нашей стране бесспорное лидерство во всех стратегически значимых отраслях и сферах»,– заявил Евгений Куйвашев.

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КПРФ вместе активистами ЛКСМ РФ, Левого фронта и движения «За новый социализм» провели праздничный субботник на территории парка «Каменные палатки». Несколько часов члены партии, комсомольцы и сторонники левопатриотических движений убирали территорию вокруг главного природного объекта парка – лежащих друг на друге каменных горизонтальных плит.

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