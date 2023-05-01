Рогов заявил о завершении переброски на Запорожье трех бригад ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о завершении переброски из центральной Украины в подконтрольную Киеву часть Запорожской области украинских военных. Об этом он заявил «РИА Новости».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Рогов описывает движение на линию фронта 116-й и 118-й бригад территориальной обороны, а также 46-й десантно-штурмовой бригады.

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады находятся в Павлограде»,— заявил Владимир Рогов.

О переброске этих бригад вооруженных сил Украины на Запорожский фронт он сообщал 26 апреля. «Эти бригады перебрасываются к имеющимся 12 тыс. боевиков в этом районе»,— заявил тогда господин Рогов, отметив, что три бригады должны быть полностью переброшены на линию фронта до 30 апреля.

27 апреля Владимир Рогов рассказал о «переброске боевиков ВСУ по запорожским мостам».

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Мария Федотова