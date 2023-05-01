Каладзе объяснил неполучение статуса в кандидаты ЕС отказом Грузии от присоединения к санкциям против РФ

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии отказали в статусе кандидата в члены ЕС из-за неприсоединения к европейским санкциям против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каха Каладзе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Каха Каладзе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС был их политическим решением из-за неприсоединения Грузии к санкциям ЕС против России, а также из-за неоткрытия против нее второго фронта»,— заявил господин Каладзе.

Он отметил, что Грузия и правящая в ней с 2012 года партия готовы выполнить все требования ЕС, но окончательное решение, по его словам, «зависит не от нас, а от ЕС».

«Если дадут статус (кандидата в члены ЕС.— "Ъ") — отлично, но если нет — переживем»,— сказал господин Каладзе. При этом он отметил, что грузинские власти не намерены освобождать из тюрьмы «криминала Саакашвили», даже если ЕС будет обусловливать этим предоставление стране статуса кандидата.

17 мая 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС, а Грузии — «европейскую перспективу».

Георгий Двали, Тбилиси