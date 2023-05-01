Грузия отказала девяти гражданам РФ в предоставлении политического убежища

За первые три месяца текущего года 24 гражданина РФ обратились к грузинским властям с просьбой о предоставлении политического убежища либо так называемого гуманитарного статуса, гарантирующих, что их не отправят обратно в Россию. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, девяти гражданам РФ было отказано в предоставлении гуманитарного статуса, остальные не получили никакого ответа. При этом 39 граждан Украины, обратившихся к официальному Тбилиси с аналогичной просьбой, получили гуманитарный статус.

Что касается политического убежища, данный статус получил лишь один россиянин, имя которого не называется по соображениям безопасности.

Всего в первом квартале 2023 года в Грузии был зарегистрирован 291 соискатель политического убежища либо гуманитарного статуса. Среди них 68 граждан Украины, 49 граждан Ирана, 29 — Турции и 24 — РФ.

В первом квартале 47 иностранцев получили в Грузии гуманитарный статус. Кроме 39 украинцев обладателями этого статуса стали 3 граждан Казахстана и 5 лиц неопределенного гражданства.

Согласно международному праву, политическое убежище предоставляется лицам, преследуемым в своей стране за убеждения, гражданскую либо политическую активность, а гуманитарный статус — лицам, покинувшим родину в результате оккупации и внешней агрессии.

Георгий Двали, Тбилиси