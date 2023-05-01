В Грузии задержан мужчина за попытку продать уран на $2 млн

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали мужчину, который, как утверждается, планировал продать радиоактивное вещество за $2 млн долларов. По данным телеканала Rustavi, в заключении радиологической экспертизы указано, что в представленном для исследования материале обнаружен уран.

«Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности вместе с прокуратурой Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали одного человека по факту попытки незаконной реализации радиоактивного вещества»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

По данным спецслужбы, задержанный намеревался продать радиоактивное вещество в городе Поти. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.