СК возбудил уголовное дело после взрыва в Павловске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Поводом стал взрыв в Павловске в Санкт-Петербурге, рассказали 27 апреля в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

По данным следствия, 26 апреля рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ произошел взрыв. Предположительно, рядом с котельной сработало самодельное взрывное устройство. На месте происшествия образовалась воронка. Данных о пострадавших не поступало.

В настоящее время на месте работают сотрудники СК, полиция и взрывотехники. Специалисты устанавливают мощность взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате взрыва в Павловске пострадал конно-спортивный клуб.

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