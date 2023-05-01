Канал для водоснабжения Донбасса запустили в тестовом режиме

В канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщается в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ.

По данным Военстроя, вода идет из реки Дон «по новому масштабному водоводу». Его за четыре месяца построили специалисты Военно-строительной компании, в строительстве также участвовали «предприятия со всей страны».

В администрации главы ДНР Дениса Пушилина заявили, что запуск водовода Дон-Северский Донец–Донбасс «находится на финишной прямой», точные сроки не назвали. «Сначала объем составит 4 тыс. куб. м в сутки, потом он будет расти. Это произойдет в ближайшее время»,— заявили в администрации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».