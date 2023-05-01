Погорельцы из Сосьвы начали получать выплаты от свердловских властей

Жители поселка Сосьва, чьи дома сгорели в результате крупного пожара, получили первые 10 тыс. руб. от властей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уже четко ясно из составленных по распоряжению губернатора, паспортов пострадавших – сгорело 126 домов. Первые 10 тыс. руб. люди уже получили. Терпеливо, спокойно идет работа, очень непростая работа с людьми. Во главе сам Министр Андрей Злоказов»,– написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона на помощь погорельцам будет выделено более 95 млн руб. 2 мая губернатор Евгений Куйвашев отчитается о мерах поддержки пострадавшим перед президентом Владимиром Путиным.

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