Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Первым мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем весны и труда. «Первомай объединяет миллионы россиян. Это праздник всех, кто ценит созидательный труд как основу процветания, благополучия, безопасности государства, укрепления экономического суверенитета страны и сохранения социальной стабильности»,– цитирует главу области департамент информационной политики.

Напомним, в Екатеринбурге отменена традиционная первомайская демонстрация, ее заменит праздничный митинг. В Федерации независимых профсоюзов России объяснили отказ от шествий высоким уровнем террористической опасности.

В Волчанске отменили праздничное мероприятие в честь Первого мая из-за внезапно выпавшего снега.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...