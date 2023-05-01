Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Первым мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем весны и труда. «Первомай объединяет миллионы россиян. Это праздник всех, кто ценит созидательный труд как основу процветания, благополучия, безопасности государства, укрепления экономического суверенитета страны и сохранения социальной стабильности»,– цитирует главу области департамент информационной политики.

Напомним, в Екатеринбурге отменена традиционная первомайская демонстрация, ее заменит праздничный митинг. В Федерации независимых профсоюзов России объяснили отказ от шествий высоким уровнем террористической опасности.

В Волчанске отменили праздничное мероприятие в честь Первого мая из-за внезапно выпавшего снега.

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