Звонок от имени «Григория Лепса» обернулся проверкой в Пулково

Меры безопасности в петербургском аэропорту Пулково 30 апреля усиливали после звонка анонима. Он представился Григорием Лепсом и пообещал устроить апокалипсис, пишет «Фонтанка».

Первыми сообщение получили сотрудники полиции Московского района.

«Меня зовут Григорий Лепс. Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог»,— заявил неизвестный.

Информацию передали в аэропорт, там приняли решение усилить меры безопасности и провести осмотр помещений. В настоящее время правоохранители ищут звонившего.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что при подлете к аэропорту Пулково пилоты самолета заметили пролетающий неизвестный беспилотник.

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