Над Пулково заметили неизвестный беспилотник

При подлете к аэропорту Пулково пилоты самолета заметили пролетающий неизвестный беспилотник, пишет 29 апреля 78.ru.

По данным издания, 28 апреля дрон пролетал за 52 км от аэропорта. Командир самолета, который летел из Владикавказа в Петербург, передал информацию о замеченном объекте в территориальную полицию и военным.

Источник издания утверждает, что инцидент случился рядом с деревней Ушаки — дрон находится на расстоянии 600 м от земли, самолет же пролетал на высоте 3-4 тыс. м. В настоящий момент проводится проверка, в полиции рассматривают вариант несанкционированного полета беспилотника.

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