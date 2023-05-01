В Европе AppStore на смартфонах используют свыше 101 млн человек

Американская корпорация Apple в первый раз раскрыла количество пользователей собственного цифрового магазина в странах Европейского союза — общее число покупателей AppStore на iOS составило около 101 млн человек. Компания вынуждена была предоставить эти данные из-за нового закона ЕС о цифровых сервисах.

В ЕС требовали раскрыть число пользователей только AppStore для iOS, но Apple рассказала, что AppStore на iPad в ЕС используют 23 млн человек, на Mac — 6 млн. В цифровом магазине на tvOS покупают около 1 млн человек, а на смартчасах watchOS — менее 1 млн человек. Подписки Books и Podcasts также покупает чуть менее 1 млн человек каждую.

Закон ЕС о цифровых сервисах обязывает крупные технологические платформы с более чем 45 млн пользователей раскрывать ключевые данные для анализа онлайн-рисков. В списке ЕС 19 платформ, включая AppStore, Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Twitter, TikTok и Amazon.

Евгений Федуненко