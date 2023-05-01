Михаил Галактионов ушел с поста главного тренера молодежной сборной России по футболу

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов покинул свой пост. Об этом Sport24 сообщил председатель директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных.
Михаил Галактионов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только “Локомотив”. Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России»,— рассказал господин Нагорных.
Михаил Галактионов стал наставником молодежной сборной России по футболу в 2018 году. Работу в молодежной национальной сборной он совмещал с руководством командами Российской премьер-лиги. С июня по ноябрь 2022 года был главным тренером «Нижнего Новгорода». 13 ноября прошлого года было объявлено о назначении Михаила Галактионова главным тренером московского «Локомотива».