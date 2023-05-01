Омбудсмен Украины посоветовал жителям подконтрольных России территорий получить паспорт РФ

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что украинцам на подконтрольных России территориях не надо отказываться от гражданства РФ. Так он прокомментировал подписанный Владимиром Путиным указ об особенностях правового положения жителей присоединенных регионов, позволяющий в том числе депортировать их из России.

Как считает господин Лубинец, этот указ «направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию». По его мнению, всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта, «просто арестуют». Он убежден, что «это будет отдельная категория гражданских заложников».

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же, для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию... Или для себя принимать решение и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории»,— пояснил омбудсмен (цитата по УНИАН).

Согласно указу российского президента, иностранцами считаются жители присоединенных регионов, пожелавшие сохранить прежнее гражданство, а также граждане, проживавшие на этих территориях и переехавшие в Россию до 30 сентября 2022 года. Таких людей могут выдворить с территории РФ, если они представляют угрозу нацбезопасности,— к примеру, выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, планируют и финансируют теракты или участвуют в несанкционированных акциях.

Лаура Кеффер