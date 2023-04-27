Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов, не вступивших в гражданство РФ. Таких людей могут выдворить с территории России, если они представляют угрозу нацбезопасности России, например выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, планируют и финансируют теракты или участвуют в несанкционированных акциях.

Согласно указу, иностранцами будут считаться жители новых регионов, пожелавшие сохранить прежнее гражданство, а также граждане, проживавшие на этих территориях и переехавшие в Россию до 30 сентября 2022 года (в случае их отказа оформить российское гражданство). Такие граждане и лица без гражданства смогут обратиться за выдачей вида на жительство.

В отношении таких граждан, если их действия угрожают нацбезопасности России, могут приниматься «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из РФ, неразрешении въезда в РФ, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в РФ, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство», говорится в указе.

К кому могут применить такие меры:

к выступающим за насильственное изменение основ конституционного строя;

к финансирующим или планирующим террористические или экстремистские акты, а также к оказывающим содействие такой деятельности;

к посягающим на общественный порядок, в том числе участникам «несанкционированном собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Человек, которого решат депортировать, обязан будет покинуть территорию России в течение трех дней.