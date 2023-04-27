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Коммерсантъ FM
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Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства

Жители новых регионов без гражданства России, создающие угрозу госбезопасности, могут быть депортированы

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов, не вступивших в гражданство РФ. Таких людей могут выдворить с территории России, если они представляют угрозу нацбезопасности России, например выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, планируют и финансируют теракты или участвуют в несанкционированных акциях.

Согласно указу, иностранцами будут считаться жители новых регионов, пожелавшие сохранить прежнее гражданство, а также граждане, проживавшие на этих территориях и переехавшие в Россию до 30 сентября 2022 года (в случае их отказа оформить российское гражданство). Такие граждане и лица без гражданства смогут обратиться за выдачей вида на жительство.

В отношении таких граждан, если их действия угрожают нацбезопасности России, могут приниматься «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из РФ, неразрешении въезда в РФ, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в РФ, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство», говорится в указе.

К кому могут применить такие меры:

  • к выступающим за насильственное изменение основ конституционного строя;
  • к финансирующим или планирующим террористические или экстремистские акты, а также к оказывающим содействие такой деятельности;
  • к посягающим на общественный порядок, в том числе участникам «несанкционированном собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Человек, которого решат депортировать, обязан будет покинуть территорию России в течение трех дней.

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