На Украине отменили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили отбой воздушной тревоги сегодня утром, 1 мая. Об этом следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

В ночь на 1 мая воздушную тревогу звучала по всей территории Украины. Сначала ее объявили в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, позже распространили на другие регионы.

СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, в Днепре и Павлограде, Сумской и Харьковской областях. Также сообщалось о взрывах в Херсоне. Власти Украины предупреждали о работе ПВО. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлодаре получили ранения 25 человек.

Олеся Павленко