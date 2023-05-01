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Коммерсантъ FM
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На Украине отменили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили отбой воздушной тревоги сегодня утром, 1 мая. Об этом следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

В ночь на 1 мая воздушную тревогу звучала по всей территории Украины. Сначала ее объявили в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, позже распространили на другие регионы.

СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, в Днепре и Павлограде, Сумской и Харьковской областях. Также сообщалось о взрывах в Херсоне. Власти Украины предупреждали о работе ПВО. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлодаре получили ранения 25 человек.

Олеся Павленко

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