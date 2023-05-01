Сенатор-республиканец Тим Скотт объявит о своем участии в выборах президента США 22 мая

Сенатор от Республиканской партии Тим Скотт из Южной Каролины заявил, что 22 мая собирается сделать важное объявление. Об этом сообщили телеканал CNN, AP и Bloomberg.

«У нас будет важное объявление, и вы захотите там присутствовать»,— сказал господин Скотт на мероприятии в Чарльстоне, Южная Каролина. Он добавил, что «пришло время сделать последний шаг».

Как отмечают издания, Тим Скотт напрямую не сообщил, что сделает объявление именно о своем участии в гонке. Однако он предпринимал шаги для старта предвыборной кампании, пишут СМИ. Ранее Bloomberg сообщал, что господин Скотт планирует объявить о своем участии в выборах 2024 года до конца мая.

Тим Скотт — единственный сенатор-афроамериканец от Республиканской партии. До работы в Сенате США он был членом Палаты представителей страны и Палаты представителей Южной Каролины. Он также был членом совета округа Чарльстон в Южной Каролине.

Ранее о планах участвовать в выборах объявили республиканцы Дональд Трамп, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и другие. Также сообщалось о возможном выдвижении губернатора Флориды Рона Десантиса.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Здравствуй, дедушка, дорос!».

Олеся Павленко