Эрдоган: разведка Турции ликвидировала главаря ИГ в Сирии

Разведка Турции ликвидировала главаря терристической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу аль-Хусейна аль-Курейши. Операция прошла в субботу, 29 апреля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой»,— сказал господин Эрдоган в интервью TRT Turk (перевод по ТАСС).

Ранее главарем ИГ был Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши, группировка сообщила о его смерти 30 ноября 2022 года. В Минобороны США также сообщали, что операцию по его ликвидации провели боевики «Сирийской свободной армии», которые подконтрольны Турции. Предыдущий лидер террористов Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши погиб в феврале того же года.

Подробнее — в материале «Ъ» «США на одного».

Олеся Павленко