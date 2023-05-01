В Белгородской области сработала система ПВО

Поздно вечером 30 апреля над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших нет, а оперативные службы уточняют последствия работы ПВО на земле.

В субботу, 29 апреля, под обстрел со стороны Украины в Белгородской области попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как уточнял глава региона, сильные повреждения были зафиксированы в одном частном домовладении, менее существенные - еще в десяти частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна.

Владимир Зоркий