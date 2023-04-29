В приграничном районе Белгородской области после обстрела ВСУ были обесточены пять сел

В субботу, 29 апреля, под обстрел со стороны Украины попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительным данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Однако «есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома». «Различные повреждения выявлены еще в десяти частных домовладениях - где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна»,- написал в своем телеграм-канале глава региона.

В результате этой атаки, как сообщил господин Гладков, без электроснабжения остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. «Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам»,- пообещал губернатор.

Вчера он дважды сообщал об обстрелах ВСУ того же горокруга: после обеда в поселке Красное зафиксировали повреждения в двух частных домовладениях, а до этого огонь велся с беспилотников по Мурому. В обоих случаях обошлось без пострадавших, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Вечером Вячеслав Гладков сообщил, что в побывал в Новой Таволжанке, где на поврежденном доме подрядная организация уже «закрывает тепловой контур». Глава области отметил, что аварийные бригады планируют к 19:00 восстановить подачу электроэнергии. Из-за повреждения сетей было временно отключено учреждение здравоохранения в Таволжанке.

Владимир Зоркий