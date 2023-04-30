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Коммерсантъ FM
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Крупнейший в мире покупатель СПГ предупредил о риске повышения цен в 2023 году

Глава японской энергетической группы Jera, крупнейшего в мире покупателя сжиженного природного газа по версии Bloomberg, Юкио Кани считает, что в текущем году существует риск повышения цен на газ, особенно если грядущая зима будет холодной.

В интервью Bloomberg господин Кани заявил, что коронавирусные ограничения в Китае и теплая зима снизили спрос на топливо, поэтому спотовые цены на СПГ существенно снизились год к году.

При этом в текущем году в условиях роста импортных мощностей в Европе, ослабления коронавирусных ограничений в КНР и в случае наступления холодной зимы есть риск существенного роста цен на газ, считает господин Кани.

В апреле продолжается снижение европейских цен на природный газ. В Bloomberg связывают снижение цен с тем, что спрос переключился с потребностей отопления на обеспечение запасов на следующую зиму.

Эрдни Кагалтынов

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